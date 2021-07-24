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Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:16

Bodrum’da 10 hektar makilik kül oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Bodrum’da 10 hektar makilik kül oldu

Bodrum’da, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan alevler, 10 hektar alanı kül etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonunda söndürüldü.

Bodrum'da, makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede geniş alana yayılan alevler, 10 hektar alanı kül etti. Yangın ekiplerin müdahalesiyle uzun uğraşlar sonunda söndürüldü.

Bodrum Dereköy Mahallesindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, ekipler yangın yerine sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda yangın kontrol altına alınıp, söndürüldü. Soğutma çalışması yapan ekipler, yaklaşık 10 hektarlık alanın kül olduğunu bildirdi.

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Bodrum’da 10 hektar makilik kül oldu
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