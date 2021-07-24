Devlet hızır gibi yetişti

Dünyanın birçok ülkesinde sel felaketleri yaşanıyor. Avrupa ülkeleri felaketler karşısında çaresiz kaldı.

Türkiye'de ise Rize ve Artvin'de peş peşe yaşanan sellerde devlet anında afet bölgesine gidip yaraları sardı.

Rize'de 15 Temmuz'da 6 kişinin öldüğü 2 kişinin de kaybolduğu sel felaketinin ardından, devlet hemen harekete geçti. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bölgeye gitti. Çevre illerden AFAD ekipleri, 127 kişiden oluşan 8 UMKE ve 112 Acil Yardım ekibi, 39 araçla kurtarma çalışmalarına başladı.

İlçe, belde ve köylerden 103 kişi tahliye edildi.

Tahliye edilenler Güneysu Spor Lisesi yurduna yerleştirildi.

Türk Kızılay tarafından 105 bin 461 kişiye sıcak çorba, kumanya ve içecek ikram edildi. 650 kişiye hem öğle hem de akşam sıcak yemek dağıtımı yapıldı.



ELEKTRİK VERİLDİ, YOLLAR AÇILDI

Sel afetinin yaşandığı ilk saatlerde 9 yerleşim yeri, 11 baz istasyonu ve 73 santralde toplam 3 bin 312 internet arızası, 2 bin 538 telefon arızası rapor edildi. Çalışmalar sonucunda haberleşme kesintisi olan bir bölge kalmazken, Muradiye beldesine ve Güneysu ilçesine mobil baz istasyonu kuruldu. 24 bin aboneyi elektriksiz bırakan 288 trafo, 83 kişiden oluşan 24 ekip ile onarıldı.

21 Temmuz'da bölge yeniden sele teslim oldu.

328'i arama-kurtarma personeli olmak üzere 2 bin 860 kişi ve 705 araç ile çalışmalar yapıldı. Kapanan 426 yol açıldı, su ve elektrik kesintileri giderildi.





ANINDA 18 MİLYON TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12 milyon, AFAD Başkanlığı 5 milyon TL gönderdi. Vatandaşlara kira, taşınma ve diğer ihtiyaçları için ilk etapta 3 milyon TL'si dağıtıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 19 bin akar dere, 131 bin kuru dere ile bin 430 kilometre yol üzerinde inceleme yapıldı. Dere yatağında bulunan bin 950 binanın taşınması gerektiği tespit edildi. Binalarda yaşayan 2 bin aile, inşa edilecek yeni konutlara taşınacak.

450 KİŞİ TAHLİYE EDİLDI

Selin vurduğu Artvin'in Arhavi ilçesine de devlet anında müdahale etti. 450 kişi tahliye edildi. AFAD 5 milyon lira acil yardım ödeneği gönderdi.

Türk Kızılay 3 ayrı noktada, 7 bin adet ikram malzemesi, bin 500 kumanya, 12 bin 250 adet su dağıttı, 5 bin kişilik akşam yemeği hazırladı.

Arızalı 80 trafo nedeniyle 4 bin 289 aboneye elektrik verilemezken, 10 ekip 30 personel ile çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı yolların açılması için çalışmalar sürüyor.