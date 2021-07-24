Devlet hızır gibi yetişti





ANINDA 18 MİLYON TL DESTEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 1 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 12 milyon, AFAD Başkanlığı 5 milyon TL gönderdi. Vatandaşlara kira, taşınma ve diğer ihtiyaçları için ilk etapta 3 milyon TL'si dağıtıldı.