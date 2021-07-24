'Evde Kal Türkiye' uyarısıyla acil durum bildirimi gönderilmişti! Gizemli mesajın sırrı çözüldü





SAYAN: UYARSİS'LE İLGİLİ TÜM İZİNLERİN BTK'DAN ALINMASI ZORUNLU



Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla alakalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Ulusal Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) yeni özelliklerinin hayata geçirilmesi için ciddi bir çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Operatörler ve telefon üreticileri UYARSİS ile uyumlu biçimde ürün ve sistemlerini güncellemek için kendilerine tanınan süre içinde testler dahil tüm çalışmalarını tamamlamak durumunda. Çıkarılan UYARSİS yönetmeliğine uyumun sağlanması ayrıca bildirim ve yetki alanları ile ilgili tüm izinlerin BTK'dan alınması zorunlu. Önemli konulardan bir tanesi de güvenlik. Sistemin tüm güvenliği ülkemizin siber sınırlarını da emanet ettiğimiz Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından sağlanıyor" dedi.