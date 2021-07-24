'Evde Kal Türkiye' uyarısıyla acil durum bildirimi gönderilmişti! Gizemli mesajın sırrı çözüldü

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Sabah 9.00-10.00 arasında gönderilen uyarılara tepki gösteren bazı aboneler, uyarının pandemi ya da afetle ilgili olduğunu sandıklarını belirtti. Android telefonlara ise herhangi bir uyarı gitmedi. Telefonuna bildirim ulaşan çok sayıda vatandaş sosyal medyadan görüntülü mesajlar paylaşırken, "Evde Kal Türkiye" Twitter gündeminde ilk sıralara yerleşti.
BENZER UYGULAMALAR ABD VE İNGİLTERE'DE DE VAR
Kullanıcılar, "Test Alert Notification Evde Kal Türkiye uyarısı nedir, Test Alert Notification uyarısı nasıl kapatılır" sorusuna yanıt aramaya başladı. iPhone ve Apple Watch'lar acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları alabiliyor. Benzer uygulamalar ABD ve İngiltere'de de yer alıyor.
VODAFONE: ÖZÜR DİLERİZ
Konuyla ilgili açıklama ise Vodafone'dan geldi. Vodafone Türkiye'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "24 Temmuz 2021 sabah saatlerinde bazı iPhone kullanıcılarının telefonlarına Acil Durum Uyarıları kapsamında 'Evde kal Türkiye' bildiriminin iletildiği tespit edilmiştir. Konu teknik ekiplerimiz tarafından araştırılmaktadır. Yaşanan aksaklık ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz."
SAYAN: UYARSİS'LE İLGİLİ TÜM İZİNLERİN BTK'DAN ALINMASI ZORUNLU
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, konuyla alakalı Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Ulusal Uyarı Sistemi'nin (UYARSİS) yeni özelliklerinin hayata geçirilmesi için ciddi bir çalışmanın devam ettiğini belirterek, "Operatörler ve telefon üreticileri UYARSİS ile uyumlu biçimde ürün ve sistemlerini güncellemek için kendilerine tanınan süre içinde testler dahil tüm çalışmalarını tamamlamak durumunda. Çıkarılan UYARSİS yönetmeliğine uyumun sağlanması ayrıca bildirim ve yetki alanları ile ilgili tüm izinlerin BTK'dan alınması zorunlu. Önemli konulardan bir tanesi de güvenlik. Sistemin tüm güvenliği ülkemizin siber sınırlarını da emanet ettiğimiz Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) tarafından sağlanıyor" dedi.