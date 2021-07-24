Evlilik için gün sayarken sel sularına kapıldı

Doğu Karadeniz'i vuran sel felaketi ardında acı hikayeler bıraktı. Onlardan biri de önceki gün Artvin'de etkili olan şiddetli yağışla coşan Murgul Deresi'nde kaybolan Serdar Yiğit'in öyküsü. Yiğit 42 yaşında bir kamyon şoförüydü. Hafriyat almak için sıra beklerken aracından indi. O sırada yolun kenarının göçmesi sonucu gelen taş ve toprakla birlikte selin etkilediği dere sularına kapılarak kayboldu. Arama kurtarma ekiplerinin derede yaptığı çalışmalarda şu ana kadar Yiğit'e ulaşılamadı.



Serdar Yiğit ve nişanlısı.

SABAH, Yiğit'in yürek burkan hikayesine ulaştı. Serdar Yiğit, aslında en mutlu günlerini yaşıyordu. Çünkü nişanlısıyla gelecek ay evlenmek için son hazırlıklarını yapmıştı. Ayşe Yıldırım ile evleneceği günü dört gözle bekleyen Yiğit tam da hayalini kurduğu düğünle dünya evine girecekken azgın sel suları hayallerini de aldı götürdü. Yiğit'in nişanlısı ve yakınları haberle gözyaşlarına boğuldu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, önceki akşam saatlerinde yaptığı açıklamada kayıp kamyon şoförüyle ilgili "Telefon sinyali ve baz yeri veriyor ama vatandaşımıza ulaşmakta zorluk çekiyoruz. İlk baz yeri verdiği bölgede bulamadık. Yeni bir baz yeri veriyor. Arkadaşlarımız bakıyorlar" demişti. Bu açıklamanın üzerinden saatler geçmesine rağmen henüz aramalarda bir neticeye ulaşılamadı.