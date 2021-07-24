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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Hastaneyi birbirine kattılar, 4 polis yaralandı

Hastaneyi birbirine kattılar, 4 polis yaralandı
Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı kırsal Kıtılbıl Mahallesi'nde yaşayan ve koronavirüs teşhisi konularak evde tedavi gören Nafiye Aydın (83), önceki gece geç saatlerde fenalaştı. Nefes almakta zorlanan yaşlı kadın, 112 Sağlık ekipleri tarafından Dicle Üniversitesi acil servisine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahaleden sonra da üniversitenin kalp hastanesi acil servisine alındı. Ancak, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşlı kadın kurtarılamadı. Aydın'ın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları ise polis ve sağlık çalışanlarına önce sözlü ardından fiziki olarak saldırdı. Hastanenin ve polis aracının camlarını kıran saldırganlar, 4 polisi de yaraladı. Olayın büyümesi üzerine hastaneye çok sayıda polis sevk edildi. Saldırganlara müdahalede bulunan polis, iki kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma ise devam ediyor.
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Hastaneyi birbirine kattılar, 4 polis yaralandı
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