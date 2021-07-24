Hedef büyük ve güçlü Türkiye

Başkan
Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 102'nci yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Kongrenin; milletin her türlü işgal ve müdahaleye karşı topyekun mücadele iradesini dünyaya ilan ettiğini kaydeden Erdoğan, "Tarihimizden aldığımız ilhamla birlik ve beraberlik içinde geleceğe emin adımlarla yürümeye, büyük ve güçlü Türkiye
için var gücümüzle gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi. Hatay
'ın Türkiye'ye katılışının 82'nci yıldönümü nedeniyle de bir mesaj yayımlayan Erdoğan, "Türkiye ile bütünleşme kararı, milli birlik ve bütünlüğümüze güç katmıştır" ifadesini kullandı.