İHA sayesinde orman yangını önlendi! İHA İzmir’in akciğerlerini yanmaktan kurtardı!

Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan insansız hava araçları (İHA) İzmir'in akciğeri Karşıyaka Yamanlar Dağı Ormanı'ndan dumanlar yükseldiğini fark etti. Bölgeye çok yakın olan ekipler yanan bölgeye müdahale etti. Alevler ormanı kaplamadan 5 dakika içinde bölgeye giderek erken

erken müdahalede bulunan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sayesinde Yamanlar Dağı Ormanı'nda binlerce hektarlık alanın yanması önlenmiş oldu.

Hava sıcaklıklarının artması ile birlikte son günlerde tüm yurtta olduğu gibi İzmir ve çevresinde de orman yangınlarında artış gözlendi. Orman yangınlarında etkin ve hızlı müdahalenin ne kadar önemli olduğu bugün saat 12.40'ta Karşıyaka Yamanlar Dağı Ormanı'nda bir kez daha kanıtlanmış oldu. Orman Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan insansız hava aracı ormanlık alandan yükselen dumanı fark edip komuta kontrol merkezine bildirdi. İhbarın ardından 5 dakika gibi kısa bölgeye çok yakın olan Yamanlar Orman Yangınları İlk Müdahale ekibi yangını büyümeden söndürmeyi başardı. Yangına 1 arasöz ve 1 müdahale aracıyla müdahale eden İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri takviye ekiplere gerek bile duymadı. Duman avcısı Yamanlar Kulesi ve ateş savaşçıları Yamanlar Ekibi'nin erken ve hızlı müdahalesi binlerce hektarlık Yamanlar Ormanın yanmasını engelledi.