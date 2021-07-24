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Haberler Gündem Haberleri İstismar örgütünden cinsel video arşivi çıktı!
Giriş Tarihi: 24.7.2021 11:12

İstismar örgütünden cinsel video arşivi çıktı!

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstismar örgütünden cinsel video arşivi çıktı!

Dini istismar eden proje terör örgütü DEAŞ'ın üyesi oldukları belirlenen ve İstanbul'da yakalanan iki şüphelinin cep telefonlarından çok sayıda cinsel içerikli video çıktı. Cep telefonlarından; terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının fotoğrafı ve terör örgütü DEAŞ'a dokümanlar da çıkan iki şüpheli tutuklandı.

Dini istismar eden proje terör örgütü DEAŞ'ın üyesi oldukları belirlenen ve İstanbul'da yakalanan iki şüphelinin cep telefonlarından çok sayıda cinsel içerikli video çıktı. Cep telefonlarından; terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının fotoğrafı ve terör örgütü DEAŞ'a dokümanlar da çıkan iki şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği son operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerin cep telefonları incelemeye alındı.

Geçtiğimiz haftalarda 22 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alındığı operasyonda yakalanan iki şüpheli A.N. ve A.R.'nin cep telefonlarından örgütün dijital arşivi çıktı. Çok sayıda doküman incelemeye alındı. Yıllardır dini istismar eden ve İslamiyet'i çarpıtan proje terör örgütü DEAŞ'ın üyesi iki şüphelinin cep telefonlarında yapılan incelemelerde; terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının fotoğrafları, terör örgütü DEAŞ içerikli videolar ve çok sayıda cinsel içerikli video bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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İstismar örgütünden cinsel video arşivi çıktı!
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