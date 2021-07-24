İstismar örgütünden cinsel video arşivi çıktı!

Geçtiğimiz haftalarda 22 şüphelinin eş zamanlı olarak gözaltına alındığı operasyonda yakalanan iki şüpheli A.N. ve A.R.'nin cep telefonlarından örgütün dijital arşivi çıktı. Çok sayıda doküman incelemeye alındı. Yıllardır dini istismar eden ve İslamiyet'i çarpıtan proje terör örgütü DEAŞ'ın üyesi iki şüphelinin cep telefonlarında yapılan incelemelerde; terör örgütü DEAŞ'ın sözde bayrağının fotoğrafları, terör örgütü DEAŞ içerikli videolar ve çok sayıda cinsel içerikli video bulundu. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.