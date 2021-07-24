Kayaşehir’de ziyaretçi yoğunluğu

Nevşehir'de geçtiğimiz yıl turizme açılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi, Kurban Bayramı süresince ziyaretçi akınına uğradı.

Nevşehir Kalesi etrafında ortaya çıkartılan ve Nevşehir Belediyesi tarafından turizme kazandırılan Kayaşehir ve Nevşehir Kalesi kısa sürede büyük ilgi gördü.

İçerisinde kayadan oyma çok sayıda galeri, ticarethane, bezirhane, yaşam odaları, kilise ve tünellerin bulunduğu ve 6. Yüzyıl'dan günümüze kadar yaşamın izlerinin tespit edildiği Kayaşehir, Kurban Bayramı'nda binlerce yerli turist tarafından ziyaret edildi.

Bölgeyi gezmek için Nevşehir'in yanı sıra Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen turistler kayadan oyma mekanları büyük bir hayranlıkla gezerek bol bol fotoğraf çektiler.

Kurban Bayramı süresince büyük ilgi gören Kayaşehir, şimdiden Kapadokya bölgesinde turistlerin en fazla ziyaret ettikleri merkezlerden biri haline geldi.