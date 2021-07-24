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Giriş Tarihi: 24.7.2021 14:17

Kayıp kadını 100 kişilik ekip arıyor

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kayıp kadını 100 kişilik ekip arıyor

Bursa’da kaybolun 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa’yı arama çalışmaları gece boyu devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 100 kişilik ekip eğitimli köpekleri de araziye sürdü.

Bursa'da kaybolun 59 yaşındaki Gülefer Boynukısa'yı arama çalışmaları gece boyu devam ederken, günün ilk ışıklarıyla birlikte 100 kişilik ekip eğitimli köpekleri de araziye sürdü.



Uludağ'da ailesiyle birlikte pikniğe gelen Gülefer Boynukısa (59) odun toplamak için ormana girdi. Çobankaya Mevkisi'nde odun toplamaya giren Gülefer Boynukısa'dan ailesi uzun süre haber alamadı. Durumu bildirmeleri üzerine olay yerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri Boynukısa'ya ait herhangi bir ize rastlayamadı. Bölgeye gelen yaklaşık 100 kişilik ekibin de destek verdiği arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Gece sabaha kadar süren çalışmalarda kadının izine rastlanmadı. Kaybolan kadını arama çalışmaları gündüz de devam ediyor.

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Kayıp kadını 100 kişilik ekip arıyor
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