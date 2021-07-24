Kuraklık nedeniyle sular çekildi, binlerce balık öldü

Konya'nın Akören ilçesinde bulunan May barajı son bir yılda yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle kuramaya yüz tuttu. Barajda bulunan binlerce balık ölüsü ise kıyıya vurdu.





Akören ilçe sınırlarında May Çayı üzerinde sulama ve taşkın önleme amacı ile 1960 yılında inşa edilen baraj, su kotunda 8 kilometrekare göl alanıyla bölgede önemli göletlerin başında geliyor. Her sene yağmur ve kar suları ile birlikte dolan baraj, son bir yıldır yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle kurumaya yüz tuttu. İçerisinde sazan balığının türlerini barındıran barajda toplu balık ölümleri yaşanmaya başladı. Oksijensiz kalarak ölen balıklar içerisinde bir futbol sahası büyüklüğünde su kalan barajda kıyıya vurdu.





Ahmediye Mahalle Muhtarı Hayrettin Altın, 'Su olmayınca baraj kurudu ve balık ölümleri oldu. Barajda sadece bir futbol sahası büyüklüğünde bir su kaldı. Her sene yağışlarla birlikte dolardı. Ancak son zamanlardaki kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle baraj gittikçe çekildi ve kurudu. İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayız. İçerisinde aynalı sazan ve kadife dediğimiz balık türleri vardı. Binlercesi öldü" dedi.

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