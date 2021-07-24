Kuşadası’nda kanalizasyon rezaleti!

Kuşadası'nda kanalizasyon boru hattından denize akan lağım suyu denizin rengini siyaha çevirdi. Kanalizasyon sularının denize aktığını gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. O anlar plajdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Suyun kirlendiğini fark eden tatilciler yüzmeyi bırakarak sudan çıktı. Deniz keyfi yapmaya gelen vatandaşlar, oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyalarını toparlayarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan duruma isyan eden vatandaşlar Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.