Kuşadası’nda kanalizasyon rezaleti!

Kuşadası'nda kanalizasyon boru hattından denize akan lağım suyu denizin rengini siyaha çevirdi. Kanalizasyon sularının denize aktığını gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. O anlar plajdaki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
Suyun kirlendiğini fark eden tatilciler yüzmeyi bırakarak sudan çıktı. Deniz keyfi yapmaya gelen vatandaşlar, oluşan kirlilik ve koku nedeniyle eşyalarını toparlayarak bölgeden uzaklaştı. Yaşanan duruma isyan eden vatandaşlar Kuşadası ve Aydın Büyükşehir Belediyesi'ni göreve çağırdı.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA GELDİ
Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanilazasyon İşleri (ASKİ) Daire Başkanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan kısa açıklamada, Kuşadası Sahil Siteleri bölümünde olayın yaşandığına dikkat çekilerek "Bayram tatili nedeniyle 1 milyona ulaşan nüfus yoğunluğunun yarattığı aşırı tüketim sebebiyle bir noktada yaşanan iletim hattı arızasına, ekiplerimiz hızlıca müdahale ederek oluşan arıza giderilmiştir" ifadelerine yer verildi.