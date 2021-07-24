O doktor görevinin başında

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde çalışan anestezi uzmanı Volkan Yarar
(41), koronavirüse yakalanınca 20 gün boyunca yoğun bakımda, 45 gün serviste tedavi gördü. Taburcu olduktan sonra görevinin başına dönen Yarar'ın toparlanması yaklaşık 9 ay sürdüğü halde mücadelesine devam etti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda hikâyesini duyurduğu Yarar, "Eşim de hekim. Ailece hem mücadele ediyoruz hem de hastalığı atlattık. Birçok arkadaşımız bu süreci benim gibi zor geçirdi, birçoğunu da kaybettik. Ama hatırlanmak ve anılmak güzel bir duygu. Bakanımızın paylaşımını gördüğümde mutlu oldum" dedi.