Ödemeler en kısa sürede yapılacak

Başkan Erdoğan, Artvin
'in Arhavi
ilçesinde de incelemelerde bulundu. Yeni Cami'den vatandaşlara hitap eden Erdoğan, zarar tespit çalışmasının devam ettiğini belirterek, "Bu zarar tespitleriyle beraber, en kısa zamanda sizlere gerekli olan ödemeleri yapmak suretiyle inşallah bu zarar tespitinden sizleri kurtarmanın gayreti içerisinde olacağız" dedi. Arhavi'nin duruşunu canıgönülden alkışladığını da vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Şunu bilesiniz ki bu tür felaketler karşısında biz pes etmeyiz. İmkânımız var, gücümüz var, yani Türkiye
eski Türkiye değil. Şu anda güçlü bir Türkiye var ve bu güçlü Türkiye inşallah esnafını darda ve yolda bırakmaz, bunu böyle biliniz. Hep birlikte inşallah şöyle düze çıkana kadar bu işi halledeceğiz, bu işi bitireceğiz ve böylece de inşallah benim Arhavili kardeşlerim 'Allah devletimizden razı olsun' diyene kadar."