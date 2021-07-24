Parayı verenin kılıcını sallıyorlar

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Türkiye
karşıtı cepheye payandalık yapan Medyascope
, P24, 140Journos
gibi muhalif yayın organlarına milyonlarca dolar
lık kaynak aktarmasına tepkiler sürüyor. AK Partili ve MHP'li milletvekilleri, ABD'den destek alan bu medya kuruluşlarının sık sık Türkiye aleyhine kara propaganda yaptığına dikkat çekti. İşte tepkiler:
'YERLİ VE MİLLİ DEĞİLSİNİZ'
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal:
Bu
ülke Libya'nın bir savaş ağası
elinde tarumar edilmesine izin vermemiş,
sarsılmaz iradesi ve milletinden
aldığı güçle Doğu Akdeniz'i,
deniz hudutlarını
gasp etmeye
kalkanlara haddini
bildirmiş,
Karabağ'da yıllar
süren işgalin
durdurulmasında
büyük
rol oynamıştır.
Fonlarınızı sağlayanları derinden üzen bu ve daha nice gelişmelerin sizleri de üzmesi normaldir. Biz kimi üzdüğümüze değil ülkemizin istikbaline bakıyor, onun için çalışıyoruz.
Bu çabayı anlayamazsınız. Çünkü yerli ve milli değilsiniz, olmadınız.
'İPLİKLERİ PAZARA ÇIKTI'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir:
Türkiye'de muhaliflik kisvesi altında faaliyet gösteren ve zilletin sözcülüğünü yapan; yalan, iftira ve dezenformasyonun her türlü örneğini yansıtan medya kuruluşlarının ipliği pazara çıkmaya başlamıştır. Teslimiyet ve mandacı zihniyetin artıklarını gözler önüne sermektedir.
AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı:
Vay fondaş medya vay, vay besleme medya vay, vay dolarcıkları gizlice cebelleş eden medya vay.
Yazıklar olsun.
'PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR'
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven:
Hem emperyalizmi diline dola, saldırmak için fırsat kolla, sonra git emperyalistlerin ağababasından harçlık al.
O harçlıkla burada millete düşmanlık et. Nerden baksan hainlik, nerden baksan trollük.
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can:
Yalanın kaynağı, paranın kaynağı mı?
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya:
Gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını sallar.
MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali:
Parayı veren düdüğü çalar.