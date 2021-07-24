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Giriş Tarihi: 24.7.2021

Parayı verenin kılıcını sallıyorlar

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Parayı verenin kılıcını sallıyorlar

ABD merkezli bir vakıftan para desteği alan muhalif medya kuruluşlarına tepki sürüyor: Yalan ve iftiranın her türlü örneğini yansıtanların ipliği pazara çıkıyor

ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı'nın Türkiye karşıtı cepheye payandalık yapan Medyascope, P24, 140Journos gibi muhalif yayın organlarına milyonlarca dolarlık kaynak aktarmasına tepkiler sürüyor. AK Partili ve MHP'li milletvekilleri, ABD'den destek alan bu medya kuruluşlarının sık sık Türkiye aleyhine kara propaganda yaptığına dikkat çekti. İşte tepkiler:

'YERLİ VE MİLLİ DEĞİLSİNİZ'
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal: Bu ülke Libya'nın bir savaş ağası elinde tarumar edilmesine izin vermemiş, sarsılmaz iradesi ve milletinden aldığı güçle Doğu Akdeniz'i, deniz hudutlarını gasp etmeye kalkanlara haddini bildirmiş, Karabağ'da yıllar süren işgalin durdurulmasında büyük rol oynamıştır.
Fonlarınızı sağlayanları derinden üzen bu ve daha nice gelişmelerin sizleri de üzmesi normaldir. Biz kimi üzdüğümüze değil ülkemizin istikbaline bakıyor, onun için çalışıyoruz.
Bu çabayı anlayamazsınız. Çünkü yerli ve milli değilsiniz, olmadınız.

'İPLİKLERİ PAZARA ÇIKTI'
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir: Türkiye'de muhaliflik kisvesi altında faaliyet gösteren ve zilletin sözcülüğünü yapan; yalan, iftira ve dezenformasyonun her türlü örneğini yansıtan medya kuruluşlarının ipliği pazara çıkmaya başlamıştır. Teslimiyet ve mandacı zihniyetin artıklarını gözler önüne sermektedir.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı: Vay fondaş medya vay, vay besleme medya vay, vay dolarcıkları gizlice cebelleş eden medya vay.
Yazıklar olsun.

'PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR'
AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven: Hem emperyalizmi diline dola, saldırmak için fırsat kolla, sonra git emperyalistlerin ağababasından harçlık al.
O harçlıkla burada millete düşmanlık et. Nerden baksan hainlik, nerden baksan trollük.

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can: Yalanın kaynağı, paranın kaynağı mı?

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Gavurun ekmeğini yiyen, gavurun kılıcını sallar.

MHP Genel Başkanı Özel Kalem Müdürü Fikret Hayali: Parayı veren düdüğü çalar.

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Parayı verenin kılıcını sallıyorlar
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