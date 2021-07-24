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Haberler Gündem Haberleri RTÜK’ten dış destekli medya açıklaması: Milli güvenlik sorununa yol açabilir
Giriş Tarihi: 24.7.2021

RTÜK’ten dış destekli medya açıklaması: Milli güvenlik sorununa yol açabilir

RTÜK’ten dış destekli medya açıklaması: Milli güvenlik sorununa yol açabilir
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK), bazı muhalif medya kuruluşlarına ABD'den maddi destek sağlanmasıyla ilgili açıklama yaptı. RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye'yi dışarıdan dizayn etme çabasında olanların kullandığı en önemli argümanların başında da maalesef medya gelmektedir. Basın özgürlüğü adı ve görüntüsü altında Türkiye düşmanlığı şifreleri üretilmekte ve algı operasyonlarıyla negatif propagandalar topluma pompalanmaktadır. Yabancı kurum ve kuruluşların fonlarıyla Türkiye'de faaliyet gösteren medyanın olası milli güvenlik sorunlarına yol açabileceği gerçeğiyle hareket ederek Üst Kurul olarak gerekli tüm düzenleme ve denetleme faaliyetlerini titizlikle ele almaktayız. Yerli ve milli medyamız yalnız ve sahipsiz değildir. Ülkemiz kendi milli yayın kuruluşlarının her zaman yanındadır. Medyamızın, bağımsız ve tarafsız olması, demokrasimiz ve geleceğimiz için son derece önemlidir" denildi.
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RTÜK’ten dış destekli medya açıklaması: Milli güvenlik sorununa yol açabilir
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