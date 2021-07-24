RTÜK’ten dış destekli medya açıklaması: Milli güvenlik sorununa yol açabilir

Radyo
ve Televizyon
Üst Kurulu Başkanlığı (RTÜK
),
bazı muhalif medya kuruluşlarına ABD
'den maddi destek sağlanmasıyla
ilgili açıklama yaptı.
RTÜK'ten yapılan yazılı açıklamada,
"Türkiye
'yi dışarıdan dizayn
etme çabasında olanların kullandığı
en önemli argümanların başında da maalesef medya gelmektedir.
Basın özgürlüğü adı ve görüntüsü altında Türkiye düşmanlığı şifreleri
üretilmekte ve algı operasyonlarıyla negatif propagandalar
topluma pompalanmaktadır. Yabancı kurum ve kuruluşların fonlarıyla
Türkiye'de faaliyet gösteren medyanın olası milli güvenlik
sorunlarına yol açabileceği gerçeğiyle hareket ederek Üst
Kurul olarak gerekli tüm düzenleme ve denetleme faaliyetlerini
titizlikle ele almaktayız. Yerli ve milli medyamız
yalnız ve sahipsiz değildir. Ülkemiz kendi milli yayın
kuruluşlarının her zaman yanındadır. Medyamızın,
bağımsız ve tarafsız olması, demokrasimiz ve
geleceğimiz için son derece önemlidir"
denildi.