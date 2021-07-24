Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ağır yaralı

Şanlıurfa'da kontrolden çıkan otomobilin önce duvara ardından çöp konteynerine çarptığı kazada 1 ağır iki kişi yaralandı.

Kaza Haliliye ilçesine bağlı Sancaktar mahallesinde meydana geldi. Kazayı gören vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine ambulans itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan yaralıları bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralılar daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Adeta hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.