Sel bölgesıne 550 konut 50 köy evi yapacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere dün öğle saatlerinde memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Cuma namazını Merkez Camii'nde kılan Erdoğan, hayatını kaybeden bir vatandaş için kılınan gıyabi cenaze namazına katıldı. Erdoğan daha sonra vatandaşlara hitap etti:

Sel felaketi nedeniyle buruk bir bayram geçiriyoruz.

TOKİ Başkanlığı ile selden en çok etkilenen 4 ilçede proje başlattık. Köylerde altında ahır deposu, üzerinde konutu bulunan köy evlerimizi, merkezde ise 3-4 katı geçmeyecek konutlar inşa edeceğiz. Bölgede yıkılmış ya da yıkılması gereken 47 bina ve 99 bağımsız bölüm var.

İlk etapta 550 konut inşa edeceğiz. Yine 50 köy evi yapacağız.



Ayrıca 5 çay evi yapma kararı aldık. Bir sene içinde konutlarımızı tamamlayarak vatandaşlarımızı güvenli yuvalarına kavuşturacağız.

Devletimizin tüm imkânlarıyla vatandaşlarımızın yanındayız. Nasıl daha önce Giresun ve Araklı'da, vatandaşlarımızı sahipsiz bırakmadıysak, bugün de Rize ve Artvin'deki vatandaşlarımızın yaralarını kısa sürede saracağız. Allah, dünyayı bir ölçü ve denge üzerine yaratmıştır. Denge bozulunca rahmet olarak gördüğümüz yağmur, tabiat için bir afete dönüşür. Bir de bunlara insanların, hırslarının, plan ve programsızlığının sonuçlarını eklediğinizde sonucun boyutu daha da büyüyor. Bu tür durumlarda insan, bilerek ya da bilmeyerek kendi felaketini de hazırlıyor.

İnsan tedbirlerle beraber tahribatı da büyüttüğü için tahribat karşısında daha da korunaksız hale geliyor. Bu kısırdöngüyü ancak tabiatla kurduğumuz ilişki ve bakış açımızı değiştirdiğimiz zaman kırabiliriz.

Diğer varlıkların da bizim gibi dünyada hakkı olduğu kabul etmeliyiz. Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık.

Ne olur şu yamaçlara 5-10 kat bina yapmayın.

Bu çaylıklar azot gübresiyle birlikte toprağı eritiyor ve balçığa dönüştürüyor. Daha sonra da o binalar, her an kaymayla karşı karşıya kalıyor. Yaylalarımızın, dere yataklarımızın, derelerimizin, dağlarımızın çarpık yapılar ve zihniyetlerle istila edilmesine göz yummadık.

Ülkemizin, erozyonla ve çarpık kentleşmeyle mücadelesi örnek gösteriliyor. Afet yönetimi hususunda da kurumlarımızın etkinliğini artırdık. Buranın bir evladı olarak sizlerden, devletimizin yürüteceği çalışmalara destek vermenizi bekliyorum.





ERDOĞAN, AFAD KOORDİNASYON MERKEZİ'NDE

Başkan Erdoğan dün Rize AFAD Koordinasyon Merkezi'nde yapılan toplantıya başkanlık etti.

Merkezde, afette hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla bir araya gelen Erdoğan, başsağlığı dileğinde bulundu. Öte yandan Artvin Arhavi'deki incelemeleri sonrası Rize'nin Madenli ve Büyükköy beldelerine hareket eden Erdoğan'ın programı hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi. Helikopteri Rize Limanı'na inen Erdoğan, karayoluyla Trabzon'a geçti. Kendisini bekleyen vatandaşlara telefon bağlantısıyla hitap eden Erdoğan, "İnşallah daha sonra geldiğimde kaza ederiz" dedi.