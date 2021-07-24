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Giriş Tarihi: 24.7.2021 12:45

Silahlı kavgada başından vurulmuştu! İki çocuk babası hayatını kaybetti

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Silahlı kavgada başından vurulmuştu! İki çocuk babası hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece’de dün akşam saatlerinde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle silahlı tartışma çıktı. Saldırganların silahından çıkan kurşunla biri bacağından ve biri başından olmak üzere iki kişi vurularak hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan iki çocuk babası Osman Gümüş(35) tedavi gördüğü hastanede bugün öğle saatlerinde hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan üç şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Silah seslerinin yükseldiği kavgada bacağından vurulan Sezgin Ö.(35) ve başından vurulan iki çocuk babası Osman Gümüş(35) ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilişkisi bulunan Ş.A.(21), M.H.T.(24) ve F.E.(23) Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Meydana gelen olaya ilişkin bugün öğle saatlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan iki çocuk babası Osman Gümüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda bacağından vurulan Sezgin Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheli Ş.A.(21), M.H.T.(24) ve F.E.'nin(23) emniyetteki işlemleri sırasında kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.

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Silahlı kavgada başından vurulmuştu! İki çocuk babası hayatını kaybetti
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