Silahlı kavgada başından vurulmuştu! İki çocuk babası hayatını kaybetti

Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde iki grup arasında silahlı kavga meydana geldi. Silah seslerinin yükseldiği kavgada bacağından vurulan Sezgin Ö.(35) ve başından vurulan iki çocuk babası Osman Gümüş(35) ağır yaralanarak hastaneye kaldırılırken, olayla ilişkisi bulunan Ş.A.(21), M.H.T.(24) ve F.E.(23) Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Meydana gelen olaya ilişkin bugün öğle saatlerinde bir son dakika gelişmesi yaşandı. Silahlı saldırıda başından vurularak ağır yaralanan iki çocuk babası Osman Gümüş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıda bacağından vurulan Sezgin Ö.'nün ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltındaki şüpheli Ş.A.(21), M.H.T.(24) ve F.E.'nin(23) emniyetteki işlemleri sırasında kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucu madde imalat ve ticareti suçlarından çok sayıda kaydının bulunduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise devam ediyor.