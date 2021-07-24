Suriye’de TSK’ya saldırı! İHA ve SİHA’lar PKK/YPG’yi vuruyor

Kahraman Mehmetçik, Suriye'de haklının hakkını savunmaya devam ederken, hainler hainlikte sınır tanımıyor. Terör örgütü YPG/PKK tarafından akşam saatlerinde El Bab'ın batısında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) üssüne saldırı düzenlendiği, saldırı sonrasında ise TSK tarafından terör örgütü YPG/PKK hedeflerinin yoğun şekilde topçu atışları ile vurulduğu bilgisi edinildi.

ÇATIŞMALAR YAŞANIYOR

PKK/YPG tarafından gerçekleştirilen saldırı sonrasında El Bab batısındaki Hazvan - Able hattında Suriye Milli Ordusu ile PKK'lı teröristler arasında çatışmalar yaşandığı ve yolun kapalı olduğu, TSK'nın da bölgeyi yoğun şekilde vurduğu öğrenildi.

İHA VE SİHALAR BÖLGEDE

Öte yandan, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait üsse gerçekleştirilen saldırı sonrasında bölgeye insansız hava araçları (İHA) ve silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) gönderildiği, bölgede ağır bombardımanların olduğu da edinilen bilgiler arasında yer alıyor.