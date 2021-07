Taksiciler Kooperatifi: İddialar gerçeği yansıtmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından daha önce belirlenen şartları yerine getirilmediği gerekçesi ile güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan taksiciler iddiaları reddetti. İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can yaptığı açıklamada aynı istikamete giden iki takside farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadığını belirterek "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz" dedi



İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından daha önce belirlenen şartları yerine getirilmediği gerekçesi ile güzergah kullanım izin belgeleri askıya alınan taksiler ilgili yazılı açıklama yapan İstanbul Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Başkanı Fahrettin Can, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi 400 taksiyi bağladı" başlıklı haberlerle taksici esnafı olarak haksız yere ithamlara maruz kaldıklarını ifade ederek aynı istikamete giden iki takside farklı ücret tarifesi uygulandığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmadığını belirtti



TAKSİMETRELERE MÜDAHALE SÖZ KONUSU DEĞİL



Taksimetre üretici firmaları sertifikasyonu, taksimetre standartları, kalibrasyon ve mühürleme işlemlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından belirlendiğini ve denetlendiğini vurgulayan Can, bu sürecin dışında taksimetrelere herhangi bir müdahale bulunulması söz konusu olmadığını kaydetti.



DAYATMAYI REDDEDİYORUZ



Can " Kamuoyu bu tür haberlerle yanlış bilgilendirilmektedir. Haberde yer alan iddiaları kabul etmediğimizi altını özellikle çizmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 'iTaksi' platformuna dahil olunması için ortaya koyduğu bu dayatma ile taksilerin ruhsatlarına el koyma girişimini reddediyoruz" dedi.



DENETİMLERİ HER ZAMAN AÇIĞIZ



İddia sahiplerini bu açıklamalarını ispat etmeye davet eden Can açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

İstanbul Havalimanı yolcuları için uygulanan taksimetre ücret tarifelerinin denetime her zaman açık olduğunu vurguluyoruz. İstenilmesi durumunda ilgili kurumlar tarafından şeffaf bir şekilde araştırma yapılması için hazır olduğumuzu da belirtmek isteriz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin havalimanındaki 400 taksinin ruhsatını hangi gerekçe ile askıya aldığına dair pazartesi günü belediye yetkilileri ile görüşmeler yapılacak olup toplantı sonrası kamuoyuna tarafımızdan tekrar bilgilendirme yapılacaktır.