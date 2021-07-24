Tarıma akademik yatırım

Türkİye'de bir vakıf üniversitesi sürdürülebilir tarım için önemli bir adım attı. Yaşar Üniversitesi, tarımda sektörün en önemli ihtiyacı olan nitelikli insan kaynağını sağlamak amacıyla Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurdu. Fakülte bünyesinde Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği ile Tarım Ekonomisi bölümleri açıldı. Her iki bölüme bu yıl 15'er tam burslu öğrenci alınacak.

Söz konusu bölümler için Hollanda'nın tarım bilimleri ve teknolojileri alanında dünya markası sayılan Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi ile iş birliği yapıldı. Hem Türkiye'yi hem de dünyadaki örnekleri çok iyi incelediklerini dile getiren Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Kandiller "Hollanda'da, Konya Ovası kadar bir alanda dünya tarımına yön veriyorlar, yönetiyorlar. Türkiye'deki tarım katma değerinin 30 katını elde ediyorlar, sadece tarım katma değerini değil teknolojisini de üretiyorlar. Wageningen Üniversitesi ve Araştırma Merkezi, akademik alanda dünyada birinci. Bütün dünyanın dev sektör liderleri, onun araştırma merkezinin çevresinde toplanmış durumda. Dünya tarımına, dünya gıdasına yön veriyorlar. Genç nüfus tarımdan uzaklaşıyor, büyük şehirlere, finansal piyasaya gidiyor. Ancak muazzam bir çevreye duyarlı, tarıma duyarlı Z kuşağı geliyor" dedi.