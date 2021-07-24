Vali Sezer’den '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı' mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Vali Sezer mesajında; " Demokratik hayatımızın vazgeçilmez unsurlarından biri olan, haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olan basın, demokrasinin yaşamasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları tüm dünyadaki gelişmeler hakkında toplumu bilgilendirmenin yanı sıra vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması gibi önemli bir mesuliyeti de üstlenmektedir" dedi.

Sezer ayrıca, "İlimizin kalkınması açısından koyduğumuz hedefler doğrultusunda yürüttüğümüz çalışmalarda da, basın mensuplarımızın bizlere desteği ayrıca gücümüzü artırmıştır.Bu vesileyle ilimizde faaliyette bulunan ve özveriyle görev yapan tüm değerli basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. " dedi