Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. İlk vakadan bu yana olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan 25 Temmuz korona son durum verileri şöyle;