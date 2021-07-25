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Haberler Gündem Haberleri 25 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 25 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
Giriş Tarihi: 25.7.2021 19:47 Son Güncelleme: 25.7.2021 19:55

25 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 25 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

25 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 25 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri

1 yıldan fazla süredir yurt ve dünyada etkilerini sürdürmeye devam eden corona virüsü pandemisi ile ilgili son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Salgın başından bu yana Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı aracılığıyla duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre koronavirüs testi yaptıran 14 bin 230 kişi pozitif sonuçla tedavi altına alındı. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları ise kamuoyu tarafından merak edilerek 25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? sorusu üzerinden araştırılarak bilgi edinilmeye çalışılıyor. 25 Temmuz koronavirüs tablosu ve corona virüsü son dakika vaka sayısı-vefat eden sayısı verileri.

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu verileri kamuoyu tarafından merak ediliyor. İlk vakadan bu yana olduğu gibi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabı aracılığıyla paylaştığı en son Türkiye corona virüs tablosu bilgilerini öğrenmek isteyenler "25 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı mı?" sorusuyla bilgi edinmeye çalışıyor. Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu ve bugünkü Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları.

25 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU İLE CORONA VİRÜSÜ SON DAKİKA VAKA SAYISI

Sağlık Bakanlığı son dakika 25 Temmuz koronavirüs tablosu verileri ile birlikte bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları açıklandı. Bakanlık tarafından paylaşılan 25 Temmuz korona son durum verileri şöyle;

25 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 14 bin 230

VEFAT SAYISI: 55

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 211

24 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 12 bin 381

VEFAT SAYISI: 58

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 383

23 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 11 bin 094

VEFAT SAYISI: 60

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 215

22 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 9 bin 586

VEFAT SAYISI: 52

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 093

21 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 151

VEFAT SAYISI: 59

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 946

20 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 8 bin 780

VEFAT SAYISI: 46

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 561

19 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 7 bin 667

VEFAT SAYISI: 50

İYİLEŞEN SAYISI: 4 bin 152

18 TEMMUZ TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 7 bin 680

VEFAT SAYISI: 66

İYİLEŞEN SAYISI: 5 bin 835

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25 Temmuz koronavirüs tablosu son dakika duyuruldu! 25 Temmuz korona tablosu ile bugünkü Türkiye güncel vaka sayısı - vefat sayısı verileri
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