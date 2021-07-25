Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.
AMASYA MAVİYE GEÇTİ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021
Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!
Bakan Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun." ifadesini kullandı