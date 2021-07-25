Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun." ifadesini kullandı