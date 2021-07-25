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Giriş Tarihi: 25.7.2021 23:57

Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun." ifadesini kullandı

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Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
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