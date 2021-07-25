"Arama mesulleri çeyiz sandığımı bile aradı"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Jandarma Genel Komutanlığı mahrem hizmetler yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İ.A. itirafçı oldu. Örgütün her kademesinden örgüt mensuplarını, örgütün deşifresine, gizliliğine, mahremiyetine yönelik yerine getirmesi ve uyması gereken, hassasiyet gerektiren tüm örgütsel konuları denetleyen 'arama tarama mesulleri' tarafından evinin arandığını anlatan İ.A., örgütün talimatları dışında hareket edildiği takdirde uyarı yapıldığı ve ceza uygulandığını söyledi.

'ÇEYİZ SANDIĞIMI ARADILAR'

Arama faaliyetlerinde eksik olan hususlarda uyarı aldığını ve bu durumun toplantılarda da dile getirildiğini kaydeden İ.A. ifadesinde, "Arama tarama işlemimde üstüm, cep telefonum, çeyiz sandığımın kontrolü, telefon şifre kontrolü, doküman kontrolü, bandrolsüz kitap kontrolü gibi kontroller yapıldı. Arama tarama mesulü tarafından olumsuz olan durumlar ile ilgili uyarıldım. Ayrıca Mesut kod tarafından da haftalık toplantılarda bu konu hakkında bilgilendirildim. Hatta bir defa evime gelen arama tarama mesulünün yanında kız çocuğu vardı" dedi.

'OPERASYONEL HATLARA İNTERNET İLANLARINDA BULUNAN NUMARLARIN EKLENMESİ İSTENDİ'

İ.A, ATM tarafından evinde arama yapıldığı sırada eski bölgesinden örgüt içerisinde hala temasta olduğu kişilerin numaralarının rehberinden silinmesinin istendiğini söyledi. İ.A., sorumlusu olduğu askerle irtibat kurduğu operasyonel hattındaki numaraların az olduğu gerekçesiyle uyarıldığını belirterek, "Hattımın değiştirilmesi istenildi. Kitaplarda isimler var şeklinde girilen bilgilerde benim evimde bulunan örgüte ait kitapların bazılarında İ. olarak ismim yazıyordu, bu konuda uyarıldım. Operasyonel hat olarak kullandığım 'hizmet telefonundaki' rehberde kayıtlı bulunan kişi sayısı azdı, bu konu ile ilgili ATM mesulü tarafından uyarılarak internet üzerinden araba satan, ev kiralayan kişilerin numaralarını rehberime eklenilmesi istenildi" ifadelerini kullandı.

'ARKADAŞLARIMLA OLAN FOTOĞRAFLARIN YOK EDİLMESİ İSTENDİ'

Üniversite yıllarında arkadaşları ile olan fotoğrafları ile ilgili de uyarıldığını dile getiren İ.A., "ATM mesulü tarafından üniversite yıllarıma ait arkadaşlarımla olan fotoğraflarımın bulunduğu CD'in yok edilmesi ile ilgili uyarıldım. ATM mesulü, eşimin, cep telefonunu modem yapıp tablete bağladığını tespit etti. Beni bu konuda uyardı. Eşimin bölgede muhasebecilik yapıyordu. Eşimin muhasebe kaydı tuttuğu bilgisayarda Truecrypt şifre programı vardı. Ben bu şifreyi bilmediğimden bu bilgisayara bakılamadı" diye konuştu.