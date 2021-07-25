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Giriş Tarihi: 25.7.2021

ByLock’çu Yargıtay üyesinin cezasına onay

MEVLÜT HASGÜL MEVLÜT HASGÜL
ByLock’çu Yargıtay üyesinin cezasına onay
FETÖ'nün "Yargıtay yapılanmasında" grup sorumlusu olan eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan verilen 10 yıl hapis cezası onandı. Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Tepedelen'e ilk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından verilen cezayla ilgili temyiz incelemesini tamamladı. Kurul, Tepedelen'e "FETÖ'ye üye olmak" suçundan verilen 10 yıl hapis cezasını onadı. Esas hakkındaki mütalaada, FETÖ'nün şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirtilirken, Tepedelen'in uygulamadaki kullanıcı adını doğum yeri ve doğum tarihinden oluşturduğuna yer verilmişti. Tepedelen'in, ByLock'a giriş yaptığı hattın aynı suçtan tutuklu eski Yargıtay üyesi Coşkun Demir'in damadı üzerine kayıtlı olduğu vurgulanmıştı.
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ByLock’çu Yargıtay üyesinin cezasına onay
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