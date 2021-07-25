'Fırat' şehitlerinin ailelerine acı haber ulaştı

Suriye'nin Elbab kentinde, terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit düşen 2 askerin kimlikleri açıklandı. Şehit astsubay çavuş Fatih Güney ve şehit sözleşmeli er onbaşı Emrah Arslan'ın ailelerine evlatlarının şehadet haberi verildi.

Şehit askerlerden 23 yaşındaki sözleşmeli er onbaşı Emrah Arslan'ın ailesinin Ankara'da yaşadığı ancak bayram münasebetiyle memleketleri Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunduğu öğrenildi. Bekar ve 6 kardeşin en büyüğü olan Şehit Arslan'ın naaşı bugün Gaziantep'te düzenlenecek resmi törenin ardından memleketi Vezirköprü'ye gönderilecek.

Şehit astsubay çavuş Fatih Güney'in ise Ordu'nun Akkuş ilçesinden olduğu öğrenildi. Şehit Güney'in naaşı da Gaziantep'teki törenin ardından memleketi orduya intikal edecek. Şehit Güney, bugün ikindi namazının ardından memleketinde son yolculuğuna uğurlanacak.