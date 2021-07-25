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Giriş Tarihi: 25.7.2021

Gençlerin duyguları istismar edilmemeli

BETÜL USTA BETÜL USTA
Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, bedelli askerlik uygulamasının kaldırılması veya bedel ücretinin azaltılması konusundaki tartışmalarla ilgili yaptıkları açıklamada, bu tür popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan TSK personelini olumsuz etkilediğini belirtti. Açıklamada, "Bedelli askerlik için her yıl Bakanlıkça kontenjan belirlenmekte, kontenjan sayısı aşılması halinde adaylar kura ile tespit edilmektedir. Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli bir kontenjan ile sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısı her sene artmaktadır" dedi.
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Gençlerin duyguları istismar edilmemeli
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