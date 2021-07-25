Gençlerin duyguları istismar edilmemeli

Milli Savunma Bakanlığı
kaynakları, bedelli askerlik
uygulamasının kaldırılması veya bedel ücretinin azaltılması konusundaki tartışmalarla ilgili yaptıkları açıklamada, bu tür popülist söylemlerle gençlerin duygularının istismar edilmemesi gerektiğini, bu tür tartışmaların kahramanlık ve fedakarlıkla görev yapan TSK personelini olumsuz etkilediğini belirtti. Açıklamada, "Bedelli askerlik için her yıl Bakanlıkça kontenjan belirlenmekte, kontenjan sayısı aşılması halinde adaylar kura ile tespit edilmektedir. Bedelli askerlikten istifade edecek sayının belli bir kontenjan ile sınırlı tutulması nedeniyle bedel miktarının azaltılmasına bağlı olarak gelirde artış olacağı sonucuna ulaşmak doğru değildir. Bedelli askerlik uygulamasından yararlanmak isteyenlerin sayısı her sene artmaktadır" dedi.