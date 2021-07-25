Hatay’ın anavatana katılışı tarihi Meclis binasında kutlandı

Hatay
, anavatana katılışının 82. yıldönümünde, tarihinde önemli bir yere sahip olan Meclis
binasını yeniden kazandı.
Valilik tarafından kamulaştırılıp restore edildikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Meclis Kültür ve Sanat Merkezi adı altında açılan Meclis binasında, Hatay'ın anavatana katılışının 82. yıldönümünde ilk etkinlik düzenlendi. Vali Rahmi Doğan, Hatay Devleti'nin ilk meclis toplantısının yapıldığı bu binanın özüne uygun olarak hizmet vereceğini söyleyerek, "Bugün o şartlarda o gün alınan kararın ne kadar stratejik olduğunu daha iyi anladık. Hemen yanıbaşımızda Suriye
'de yaşananları analiz ettiğimizde, Mustafa Kemal Atatürk
'ün aldığı kararın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkıyor. İçinde bulunduğumuz salon 450 kişilik. Üst katta 3 bin kitap bulunan bir kütüphane yaptık" dedi.
Etkinlikte "Kırk Asırlık Türk Yurdu Düşman Elinde Esir Kalamaz Oratoryosu" sahnelendi. Oratoryoda Hatay'ın Fransız işgaline uğraması, Ayşe Fitnat Hanım'ın Atatürk'ten, Hatay'ı düşmandan kurtarmasını istemesi ve Atatürk'ün "Kırk yıllık Türk yurdu, düşman elinde esir kalamaz" sözü canlandırıldı.