İBB sözcüsünden pişkin tweet: Cankurtaranlarımız görevlerini layığıyla yaptı...

İBB Sözcüsü Murat Ongun
, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'ndan bir gün önce Şile
'de A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik ile kameraman Ayhan Arıtürk'e saldıran İBB cankurtaranlarına övgüler düzdü. İBB Sözcüsü Ongun tweet'inde 'görevini layığıyla yapan cankurtaranlarımız' ifadesiyle zorbalara güzelleme yaparken yaşanan çirkin olayın kendilerine yönelik siyasi düşmanlık olduğunu ileri sürdü. Şiddet görüntüleri ve darp raporu Ongun'un bu tweet'i atarken yüzünün kızarmasını sağlayamadı. Ongun'a vicdanlı sesler tepki gösterdi.
İletişim Platformu Derneği:
Basın mensuplarını açık hedef yapan Murat Ongun, İBB personeli kaynaklı saldırılardan sorumlu olacaktır.
UMED Başkanı Aslan Değirmenci:
Savunmayın, Yaptığınız provokasyon.
Gazeteci Metin Mutanoğlu:
Bunun adı militanlık.
Gazeteci Erem Şentürk:
Yetki alanındakileri çete gibi gibi gazetecilerin üzerine salıyorlar.
Gazeteci Harun Polat:
Gazetecilikten gelen Murat Ongun bir özür yerine bu paylaşımı yapıyor.
Gazeteci Yusuf Ziya Çataklı:
Muhabire saldırmak görevini layıkı ile yapmak mıdır?