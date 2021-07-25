İYİ Parti'li başkan yardımcısından halka skandal tehdit: Orada fotoğraf çektirenler yargılanır

AFAD ise kalabalığın olduğu bölgeyi, gönderdiği araçların projektörleriyle aydınlattı. Bu arada CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in ise, göreve geldiği günden bu yana kentteki 15 Temmuz Şehitler Parkı'nda temizlik ve bakım yaptırmaması tepki çekiyor. Parkın içindeki Rabia heykeline "Ucube şey" diyen Şahin'in, tepkilere rağmen aynı tavrını sürdürmesi dikkat çekiyor.