Kahramanlara veda! El Bab şehitleri memleketlerinde toprağa verilecek

Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde kirpi aracına teröristlerce yapılan saldırıda şehit olan İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney ve İstihkam Sözleşmeli Er Emrah Arslan memleketleri Ordu ve Samsun'da toprağa verilecek...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 2 askerimizin şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK, BIRAKMAYACAĞIZ"



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırıda 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 2 arkadaşımız da yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kirpi aracımıza yönelik gerçekleşen saldırı sonrası bölgedeki terör hedefleri belirlenerek derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.