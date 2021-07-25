SON DAKİKA HABERİ: Bir hafta önce felaketi yaşamışlardı! Meteoroloji'den Orta ve Doğu Karadeniz için 'şiddetli yağış' uyarısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı Rize ve Artvin'de incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitmişti.

AFAD'DAN SEL ÖNCESİ, ANI VE SONRASI GÜVENDE KALMAK İÇİN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel tehlikesi öncesinde, sel anında ve sonrasında yapılması gerekenlere ilişkin video yayımladı.

AFAD'ın sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, sel tehlikesi öncesinde yapılacaklara ilişkin bilgiler verildi. Öncelikle bulunulan yerin sele maruz kalma riskinin öğrenilmesi gerektiği belirtilen mesajda, sel yataklarına yerleşmemeye özen gösterilmesi, sel konusundaki uyarıların, sosyal medya, radyo ve televizyondan takip edilmesi istendi.

Kısa süreli yoğun yağışların ani sele, uzun süreli yağışların ise nehirlerin taşmasına neden olacağına işaret edilen mesajda, sel sigortası yaptırılması ve "aile afet planı" hazırlanırken sel riskinin göz önünde bulundurulması gerektiği kaydedildi.

Sel tehlikesi sırasında yapılacaklara ilişkin de önerilerde bulunulan mesajda, sel bölgesinin hemen terk edilerek, yüksek ve güvenli bölgelere gidilmesi, elektrik kaynaklarından da uzak durulması çağrısı yapıldı.

"Sel sırasında araç içindeyseniz suyla kaplı yoldan gitmeye çalışmayın." uyarısına yer verilen mesajda, herhangi bir arıza oluşması durumunda aracın hemen terk edilerek yüksek bir yere çıkılması gerektiği belirtildi.

AFAD'ın mesajında, sel sonrasında yapılacaklara ilişkin ise şu uyarılara yer verildi: