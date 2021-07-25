Son dakika | Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Terör mevzileri yerle bir edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde kirpi aracına saldırarak 2 kahraman Mehmetçiği şehit eden teröristlere verilen karşılık sonucunda ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesinde 2 kahraman silah arkadaşımızı şehit eden teröristlere misliyle karşılık verilmiş, yapılan etkili atışlar sonucu terör mevzileri yerle bir edilmiş ve ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hâle getirildiği tespit edilmiştir" denildi.
"ŞEHİTLERİMİZİN KANINI YERDE BIRAKMADIK"
Bakanlık açıklamasında şehitlerin kanının yerde bırakılmadığı belirtilerek, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız. Bölgede operasyon ve atışlar devam ediyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, kıymetli ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadeleri kullanıldı.