TGC, A Haber'e yapılan alçak saldırı hakkında 3 gün sonra açıklamada bulundu

OLCAYTO: "ÜZÜCÜ OLAY İLE İLGİLİ BİLGİM YOK, ARAŞTIRMAM LAZIM"

23 Temmuz 2021: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Üzücü olay ile ilgili bilgim yok, araştırmam lazım" dedi

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"SALDIRIYLA İLGİLİ BİR AÇIKLAMAMIZ OLMAYACAK"

24 Temmuz 2021: Türkiye Gazeteciler Cemiyeti açıklamada bulunmadı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, "Saldırıyla ilgili bir açıklamamız olmayacak, arkadaşlar araştırdı. Orada karşılıklı bir şey olmuş. Ne karşı taraftan bir şikâyet var, isim falan da yok haberde. O yüzden açıklama yapmayacağız" dedi.