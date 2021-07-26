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Giriş Tarihi: 26.7.2021 09:43 Son Güncelleme: 26.7.2021 09:48

1.5 kilograma yakın zehirle yakalandı! Tutuklandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
1.5 kilograma yakın zehirle yakalandı! Tutuklandı

İstanbul’da uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi tutuklandı. Bir kilo 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul'da uyuşturucu maddeyle yakalanan bir kişi tutuklandı. Bir kilo 330 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Polisi; Fatih Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğunun tespit etti ve adrese operasyon düzenledi. V.A. isimli şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramalarda bir kilo 330 gram Esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan ve "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı veya Ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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1.5 kilograma yakın zehirle yakalandı! Tutuklandı
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