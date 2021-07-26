28 Şubat Dava dosyası yerel mahkemeye gönderildi!

28 Şubat davasına ilişkin, aralarında Çevik Bir ile Çetin Doğan'ın da bulunduğu 14 sanık hakkında verilen hapis cezalarını onayan Yargıtay 1700 klasörlük dava dosyasını, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILABİLİR

Ankara 5. Ağrı Ceza Mahkemesi, Yargıtay ilamının incelemesinden sonra ceza alan sanıklar hakkında verilen hükmün gereğinin yerine getirilmesi için infaz savcılığına "kesin kararını" gönderecek. Bu aşamadan sonra müebbet hapis cezasına çarptırılan 14 sanık hakkında yakalama kararı çıkarılması bekleniyor. Temyiz sonucu verilen hükümleri bozulan sanıkların ise yargılaması tekrar yapılacak.

Yargıtay 16. yeni adıyla Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 9 Temmuz'da 28 Şubat davasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Dairenin kararında, suçun icra hareketleri üzerinde müşterek hakimiyet kurdukları tespit edildiği ifade edilen sanıklar Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker, olay tarihinde yürürlükte bulunan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesindeki "Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti vekilleri heyetini cebren ıskat veya vazife görmekten cebren men etmek" suçu bakımından "müşterek fail" olarak sorumlu olduğu belirtildi. Daire, söz konusu sanıklar hakkındaki müebbet hapis cezalarını onamıştı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, sanıklardan eski YÖK üyesi Erdoğan Öznal, dönemin YÖK Başkanı Prof. Dr. Halil Kemal Gürüz, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Hayri Bülent Alpkaya ve dönemin Genelkurmay Adli Müşaviri Muhittin Erdal Şenel'in eylemlerinin de bu suça yardım kapsamında olduğuna karar vererek, bu sanıklara yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezalarının bozulmasına hükmetmişti.

Yerel mahkemece, zaman aşımı nedeniyle dosyalarının düşürülmesine ve beraatlerine hükmedilenlerin de arasında olduğu sanıklar İbrahim Selman Yazıcı, İzzettin İyigün, Altaç Atılan, Ersin Yılmaz, Kamuran Orhon, Köksal Karabay, Metin Yaşar Yükselen, Orhan Yöney, Refik Zeytinci, Şevket Turan, Şükrü Sarıışık ve Yücel Özsır hakkındaki hükümlerin bozulmasına karar vermişti. Daire, ayrıca diğer 37 sanık hakkındaki beraat kararlarını da onamıştı.