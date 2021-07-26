Adil Öksüz'ün uçak bileti kayınbiraderden! Öksüz Ailesi darbe gelsin diye dua etti

KAYIBİRADER DARBEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLEMİŞ

Adil Öksüz'ün eşi Aynur Öksüz'ün darbe girişiminin başarıya ulaşması konusunda dua, dilek ve temenni içeren paylaşımlarda bulunduğu belirlenirken, Adil Öksüz'ün ise darbe planını onaylatmak için darbe girişiminden 4 gün önce örgüt elebaşısı Fetullah Gülen'le son görüşmeyi yapmak için ABD'ye gitmesine ilişkin uçak bileti ayarlama konusunda görüştükleri tespit edildi. Adil Öksüz, eşi Aynur Öksüz, baldızları ve kayınbiraderinin olduğu sohbet grubunda paylaşılan mesajlarda, Aynur Öksüz, darbe girişimine ilişkin dua edilmesi gerektiği yönünde mesajlar paylaşarak, 'Nasıl olsa güneş doğacak, her yere yeniden nurlar yağacak' ifadelerini kullandı. Öksüz'ün mesajına ilişkin kayınbirader Ali Sami Yıldırım'ın ise, 'İntizar içerisinde bekliyoruz' şeklinde paylaşım yapması üzerine hasretle sabırla bekliyoruz anlamında darbe girişimini sabırsızlıkla ve hasretle beklediğini ifade ettiği belirtildi.