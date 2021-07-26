AK Parti Gençlik Kolları Başkanı İnan'dan Tunus açıklaması!

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, Tunus Başbakanı Hişam el-Meşişi'yi görevden aldığını duyurdu. Dünyada Tunus'ta yaşanan darbe tartışılırken tepkiler de ardı ardına geldi. Tepki verenlerden biri de AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan oldu.

"DEMOKRASİYE KET VURULDU"

AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, Tunus'ta yaşanan darbeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalar yaparak, "Tunus Arap Baharı sonrasında halkın iradesinin ülkenin yönetimine yansıdığı nadir ülkelerden birisiydi. Fakat dün demokrasiye ket vuruldu. Yıllarca darbelerle mücadele etmiş bir milletin gençleri olarak Tunus halkının iradesinin ve demokrasinin yanında durmak hepimizin görevidir" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRASİNİN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

İnan sözlerini şöyle tamamladı: "Bölgemizdeki tüm gelişmeler bize AK Parti hareketinin ve Cumhurbaşkanımızın liderliğinin, ülkemiz ve coğrafyamız için ne kadar kritik önemde olduğunu olduğunu gösteriyor. Tunus'taki darbe bize pek çok açıdan yeni pencereler sunuyor. Demokrasinin her zaman yanındayız."