‘Bağımsızız’ diye diye İsveç’ten milyonları fonladılar

İsveç
'in de Türkiye'de yayın yapan internet sitelerini fonladığı ortaya çıktı. Gazeteci Ruşen Çakır
'ın sahibi olduğu Medyascope'un 2017'de İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı'ndan 59 bin 289 dolar
hibe aldığı öğrenildi. Medyascope, Amerika ve Norveç'ten de fonlanmıştı. Aynı uluslararası ajansın, Bianet
adlı internet sitesini 2019-2020 arasında 1 milyon 427 bin 733 dolar fonladığı bildirildi. Ajansın, 2021'de de Bianet'e 877 bin 706 dolar ödemeyi planladığı ortaya çıktı. ABD merkezli Chrest Foundation Vakfı da Bianet'e 2006'da 24 bin 17 dolar hibede bulunmuştu.İsveç İstanbul Başkonsolosluğu Türkİsveç Kalkınma İşbirliği Şubesi ise gazeteci Hasan Cemal
'in sahibi olduğu Bağımsız Gazetecilik Platformu P24'ü fonladı ve sitenin sahiplerine 2015'te 63 bin 4 dolar hibe verdi.