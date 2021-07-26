Başkan Erdoğan'dan 3 ildeki sel felaketiyle ilgili açıklama: Ödemeler ertelenecek...

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'deki sel felaketleriyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz"
Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:
Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.
Afet bölgesi ilan edilen yerlerde:
Vergi ertelemesi uygulanacak
Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek
Eşya zararları karşılanacak
Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek
Acil destek paketi hazırlanacak
İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak
Başkan Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı.
Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 26, 2021
Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. pic.twitter.com/Ym9J8SXkH3