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Giriş Tarihi: 26.7.2021 16:19 Son Güncelleme: 26.7.2021 16:43

Başkan Erdoğan'dan 3 ildeki sel felaketiyle ilgili açıklama: Ödemeler ertelenecek...

Başkan Erdoğan'dan 3 ildeki sel felaketiyle ilgili açıklama: Ödemeler ertelenecek...

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'de meydana gelen sel felaketi ile ilgili açıklama yaptı. Başkan Erdoğan, "Sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz." dedi. Başkan Erdoğan, afet bölgesi ilan edilecek yerlerde vergi, SGK prim ve esnaf kredi geri ödemelerinin erteleneceğini, eşya, iş yeri ve araç zararları için destek sağlanacağını bildirdi.

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rize, Artvin ve Düzce'deki sel felaketleriyle ilgili paylaşım yaptı. Başkan Erdoğan, "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklaması "Yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz"

Erdoğan sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu:

Rize, Artvin ve Düzce illerimizde meydana gelen sel felaketinin yol açtığı yıkımı ortadan kaldırmak, yaraları sarmak için gereken tüm adımları atmaya devam ediyoruz. Emek veren ilgili tüm kurumlarımıza, tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum.

Afet bölgesi ilan edilen yerlerde:

Vergi ertelemesi uygulanacak

Esnafın SGK prim ödemeleri ertelenecek

Eşya zararları karşılanacak

Esnaf kredilerinin geri ödemeleri ertelenecek

Acil destek paketi hazırlanacak

İşyeri ve araç zararlarının karşılanması için destek sağlanacak

Başkan Erdoğan, Düzce, Rize ve Artvin'in selden etkilenen ilçe ve köylerinin afet bölgesi ilan edileceğini açıkladı.

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Başkan Erdoğan'dan 3 ildeki sel felaketiyle ilgili açıklama: Ödemeler ertelenecek...
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