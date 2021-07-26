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Giriş Tarihi: 26.7.2021 17:58 Son Güncelleme: 26.7.2021 18:13

Başkentin her yağmurda neden sele teslim olduğu bu fotoğrafla ortaya çıktı

TOLGA ÖZLÜ TOLGA ÖZLÜ
Başkentin her yağmurda neden sele teslim olduğu bu fotoğrafla ortaya çıktı

Yenimahalle Anadolu Bulvarı’nda bulunan mazgallardan birinin üzerinin açık olduğu görülüyor. İkinci fotoğrafta ise yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün asfaltla kapatıldığı, bu nedenle işyerlerinin sular altında kaldığı belirlendi.

YAĞMURLAR SELE DÖNÜŞTÜ

Mansur Yavaş, başkentte son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçladı. Ancak Yavaş yönetimi gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadı hatta mazgalların üzerini kapattı

Başkent Ankara'da son aylarda oluşan sellerin gerçek nedeninin yönetim beceriksizliği olduğu iki fotoğraf karesiyle ortaya çıktı.

Özellikle son iki ayda meydana gelen sellerde sürekli eski yönetimi suçlayan ve "Altyapıya yatırım yapmadılar" bahanesinin arkasına sığınan Mansur Yavaş yönetiminin gerçekte her yıl rutin olarak yapılması gereken mazgal temizliğini yapmadığı hatta mazgalların üzerini kapattığı ortaya çıktı. Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki mazgalların asfaltla kapatıldığı, atık su kanallarına
ulaşamayan yağmur sularının da taşkınlara dönüştüğü ve işyerlerine zarar verdiği ifade edildi. SABAH'ın ulaştığı iki kare fotoğraf, Ankara'daki sellerin gerçek nedenini ortaya koyuyor. Yenimahalle Anadolu Bulvarı'nda bulunan Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası önündeki
mazgallardan birinin faal ve üzerinin açık olduğu görülüyor. İkinci fotoğrafta ise yağmur suyunun taşkına dönüşmeden bertaraf edilmesini sağlayan mazgalın üstünün asfaltla kapatıldığı görülüyor. Atık su kanallarına ulaşamayan yağmur sularının da sellere dönüşerek işyerlerine zarar verdiği ifade edildi.

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Başkentin her yağmurda neden sele teslim olduğu bu fotoğrafla ortaya çıktı
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