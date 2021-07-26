Erken tedbir ve hızlı müdahale canlar kurtardı

Doğu Karadeniz
'i vuran sel felaketinin boyutu bölgede havadan çekilen fotoğraflarla gün yüzüne çıktı. Ancak bu ürküten görüntülere rağmen Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zamanında yaptığı sel riski uyarısıyla İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) ekiplerini bölgeye sevk ederek tedbirleri erken başlatması daha büyük bir facianın önüne geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Temmuz'da yaptığı uyarının hemen ardından AFAD, Samsun Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 2 ekip ve 2 aracı Trabzon
'a, Erzurum Afet ve Acil Durum Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü'nden 2 ekip ve 2 aracı da Rize
'ye görevlendirdi.
303 KİŞİYE TAHLİYE
Bölgede bekletilen AFAD ekipleri, Rize'nin Çayeli
ilçesine bağlı Büyükköy beldesinde 7 noktada 35 kişi, Güneysu
'da 4 noktada 20 kişi, Muradiye
beldesinde 3 kişi, Karayemiş köyünde 30 kişi, Ambarlık köyünde de 15 kişi olmak üzere toplam 103 kişiyi aynı gün tahliye etti. İkinci bir felakate karşı bekletilen ekipler, 22 Temmuz'da da Artvin
Arhavi'de 200 vatandaşının tahliyesini gün içinde sağladı. AFAD'ın felaket öncesi bölgede olması arama kurtarma çalışmalarında da ön alınmasını kolaylaştırdı.
KOMANDOLAR MİLLETİNİN YANINDA
Artvin Arhavi'de balçığa gömülü ev ve iş yerleri ile cadde ve sokaklarda temizlik çalışmaları sürüyor. 500 jandarma komando ve 118 AFAD gönüllüsü ile çevre il ve ilçelerden gelen belediye görevlilerinin de katıldığı ekipler, caddeleri çamur ve balçıktan arındırıyor. İş makineleri ile enkaz ve molozun kaldırıldığı cadde ve sokaklar su tankerleri vasıtasıyla yıkanıyor.
39 YAPI YIKILDI 1459'U HASARLI
Artvin Ahravi'de yapılan hasar tespit çalışmalarında 10 bina, 9 konut, 18 bağımsız bölüm ile 2 ahır yıkıldı, toplamda 1459 bina, konut ve bağımsız bölüm hasar gördü. Arhavi'de afetin izlerinin silinmesi için ekiplerin günün ilk ışıkları ile başlayan mesaisi sürüyor.
KAYIP 3 KİŞİ ARANIYOR
Artvin'in Murgul
'da selde kaybolan Serdar Yiğit ile Rize Güneysu'da sele kapılan Hasan Arıcı ve Muradiye Beldesi'nde çöken evin enkazı altında kalarak kaybolan Batuhan Delihasan aranıyor. Aramalara, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik ekipleri katılıyor. Doğu Karadeniz'de 3 yılda 32 kişi sel ve taşkın olaylarında hayatını kaybetti.