FETÖ’cü savcı Zaman gazetesi eylemlerine katılmış

Terör örgütü FETÖ'cü @ fuatavnifuat hesabından paylaşılan mesaj sonrası 2014'te Zaman gazetesi
binası önüne giderek protestolara katılan bir savcı tespit edildi. Video görüntülerinde belirlenen savcı Habip Gündüz
, geçen yıl 27 Kasım'da önce meslekten çıkarıldı ardından da ihraç edildi. Eski Şile Cumhuriyet Savcısı olan Gündüz hakkında 15 yıl hapis isteniyor.FETÖ üyeliği tespit edilen eski savcı hakkında CİMER
'e bir ihbar yapılmış, ihbarda Gündüz'ün Yakup Saygılı'nın sohbetlerine katıldığı, kapatılan Zaman gazetesi eylemlerine katıldığı, insanları gazeteye üye yapmaya çalıştığı anlatılmıştı. Eylemci olduğunu kabul eden Gündüz, FETÖ evlerinde kaldığını da itiraf etti. Eski savcı, ağır ceza mahkemesinde yargılanacak.