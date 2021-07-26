Fırat Kalkanı şehitleri uğurlandı

Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı Bölgesinde, üs bölgesinde intikal halindeyken, PKK/ YPG'li teröristlerin hain saldırısı sonucu şehit olan Astsubay Çavuş Fatih Güney (26) ve sözleşmeli er Emrah Arslan, dün Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından, toprağa verilmek üzeri askeri uçakla memleketlerine gönderildi.
ÜNİFORMALI VEDA
Şehitlerden İstihkam Astsubay Çavuş Fatih Güney (26), Ordu
'nun Akkuş ilçesine bağlı Akpınar mahallesinde yaşayan Hidayet ve Emriye çiftinin 4 çocuğundan biriydi. Bekar olan Güney'i, Erzincan'da Polis Özel Harekâtı'nda görevli olan kardeşi Aynur Güney, Ordu- Giresun Havalimanı'nda, üniforması ile karşıladı. Aynur Güney, gözyaşlarına boğulan anne ve babası ile diğer kardeşleri Nurgül ve Onur'u teselli etmeye çalıştı. Yeniköy İlköğretim Okulu bahçesinde ikindi namazını müteakip düzenlenen törene, şehidin ailesinin yanı sıra, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile milletvekilleri de katıldı. Şehit astsubay, törenin ardından, gözyaşları arasında toprağa verildi.
DÜĞÜN HAZIRLIĞI YAPIYORDU
Sözleşmeli Er Emrah Arslan ise 7 kardeşin en büyüğüydü. Esra Akçay ile nişanlı olan Arslan, düğün hazırlıkları yapıyordu. Ankara'da yaşayan ve inşaat işçisi olan baba Mürsel Arslan ve işitme engelli anne Sebahat Aslan, acı haberi, bayram tatili için geldikleri memleketleri Samsun
'un Vezirköprü ilçesinde aldı. Şehidi Merzifon Havalimanı'nda karşılayan nişanlısı Esra Akçay, "Dün öğle vakti konuştuk. Çalışıyorum, keyfim yerinde dedi. 1.5 ay sonra izne gelecekti. 2022'de düğün yapma kararı almıştık" dedi. Şehidin naaşı, Çorakdere Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Osmandere Camisi'ne götürüldü. Buradaki cenazede şehidin annesi Sebahat ve babası Mürsel Arslan, kardeşleri ile nişanlısı Esra Akçay gözyaşı döktü. İkindi vakti cenaze namazını İl Müftüsü Seyfullah Çakır'ın kıldırdığı şehit Arslan, bir süre askerlerin omzunda taşındı. Daha sonra cenaze aracına konulan şehidin naaşı, aile mezarlığında dualarla toprağa verildi.
Cenazeye şehit Arslan'ın yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ile milletvekilleri ve vatandaşlar da katıldı.
ERDOĞAN'DAN TAZiYE
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fatih Güney ve Emrah Arslan'ın ailelerine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
KANLARI YERDE KALMADI
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) El Bab'ın batısında bir kirpi aracına saldıran ve 2 askeri şehit eden terör örgütü YPG/PKK'lı 7 teröristi etkisiz hale getirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Fırat Kalkanı bölgesindeki bir kirpi aracımıza teröristler tarafından yapılan saldırı sonrasında belirlenen hedefler derhal ateş altına alınmış ve etkili şekilde vurulmuştur. Terör mevzilerine yönelik cezalandırma atışlarımız sürmektedir. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" denildi. Saldırıdan sonraki 12 saat içinde ilk belirlemelere göre en az 7 teröristin etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği açıklandı.