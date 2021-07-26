Fırat Kalkanı şehitleri uğurlandı

Giriş Tarihi: 26.7.2021

PKK’lı teröristlerin hain saldırısında şehit düşen Fatih Güney ve Emrah Arslan dün toprağa verildi. Güney’i özel harekât polisi olan kız kardeşi üniformasıyla, Arslan’ı ise nişanlısı gözyaşlarıyla uğurladı