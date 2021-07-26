Gri listedeki kadın terörist 4 yıl önce öldürülmüş

Terörün ülkemiz sınırları içinde sonlandırılması için 2014'te başlatılan çözüm sürecinde "Geri çekiliyoruz" yalanıyla provokatif eylemlerle süreci sabote eden teröristlerden, "Savuşka" kod adlı Yasemin Yanar'ın MİT'in anlık istihbaratıyla, Türk Silahlı Kuvvetleri
tarafından gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla 2017'de öldürüldüğü ortaya çıktı. Terör örgütünün ölümünü 4 yıl sır gibi gizlediği Yasemin Yanar'ı, PKK kamplarına giderek sempatik gösterme çabası içinde olan Hasan Cemal özel röportaj yaparak yere göğe sığdıramamıştı. Terörist Yanar, 500 bin lira ödüllü gri listede aranıyordu.