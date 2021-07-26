"Hem suçlu hem güçlü" savaşı

İstanbul Tuzla'da 68 yaşındaki komşusunu tekme tokat darp edip, çok tepki toplayan ve "Pişmanım" savunması yapan şarkıcı Sezai'nin pişmanlığı kısa sürdü. Sezai, sahne aldığı bir mekanda "Siz böyle 'Amcacık' falan diye tanıdınız ama... Hak etti, kafam güzeldi. Gerektiği şekilde tam dövemedim, bir dahaki sefere. Duygum bu, yalan söylemiyorum" diyerek yeniden eleştiri oklarını üzerine çekti. Sezai'nin bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken, şarkıcı yargılama sürecindeki yorumlara mahkeme yoluyla savaş açtı. Savaşının daha da süreceğini "Yargı önünde hesap vereceksiniz" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.

YAŞLI ADAMI TEKME TOKAT DÖVDÜ



Sezai ve komşusu Hüseyin Meriç arasında geçen yıl eylül ayında gürültü yapma meselesi yüzünden tartışma yaşanmıştı. Tartışma kadar o anları anbean kaydeden kamera görüntüleri de tepki topladı. Sezai, elinde bulunan 30 santimlik odun parçası ile Meriç'e küfür, tehdit ve hakaretlerde bulundu. Dahası odunla saldırıp tekme ve yumruk darbeleriyle Meriç'i dövdü. "Alenen hakaret", "Silahla kasten yaralama", "Silahla tehdit", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından toplam 13 yıl 10 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi ve tutuklandı.

"EZANLA ENGELLİYORDU" SAVUNMASI



"Yüksek sesle ezan açıp çekim yapmamızı engelliyordu. Yaralama eylemini gerçekleştirdiğim doğrudur. Pişmanım" savunmasına sığınan Sezai, 1 yıl 11 ay 17 gün hapse çarptırılıp tahliye oldu. Yargılama sürecinde sosyal medyadan lince uğradığını, tacizlere maruz kaldığını öne süren Sezai, yargılamanın sona ermesiyle birlikte yüzlerce şikayet dilekçesiyle savcılıkların yolunu tuttu. Sezai'nin İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na tam 638 adet "Mağdurum" başvurusu yaptığı ortaya çıktı. Yüzlerce başvurudan kimi takipsizlik aldı, kimi hala sürüyor. Bazı başvurular yetkisizlikle başka adliyelere gönderilirken, kimi şikayetleri de dava ile sonuçlandı.

DARP OLAYININ ARDINDAN YORUMLAR YAĞDI



Hazırlanan bazı iddianamelerde Sezai'ye Meriç'le yaşadığı olayın ardından sosyal medyadan "Senin sanatının a.....Para karşılığı anıran bir e..... Özür dilesen ne dilemesen ne" yazıldığı anlatıldı. Bir başka iddianamede ise yine aynı olayın üzerine Sezai'ye "Suç sende değil asalak, suç seni sanatçı diye topluma lanse eden zihniyette. Allah'ın adaleti gelir seni bulur emin ol ş......" şeklinde herkesin görebileceği biçimde yorum yapıldığı kaydedildi.

2 YIL 4 AYA KADAR HAPİS İSTEMİ



"Sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret" suçunun uzlaşmaya bağlı olduğu ancak Sezai'nin kendisine yorum yapanlarla uzlaşmayarak şikayetini sürdürdüğü kaydedilen iddianamelerde, yorum yapanlar hakkında 2'şer yıl 4'er aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.