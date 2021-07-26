İBB’nin sürgün zulmü İstinaf’ta da tescillendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'nin (İBB
) İstanbul İtfaiyesi'nde 23 yıldır çalışan ve Bem-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Sadullah Daban'ı 3 Aralık Dünya Engeliler Günü'nde kadro derecesini düşürerek Kütüphane ve Müzeler Şube Müdürlüğü'ne sürmüştü. Bem-Bir- Sen tarafından açılan dava neticesinde İstanbul 4. İdare Mahkemesi söz konusu kararın yürütmesinin durdurulmasına hükmetmişti. İBB karara itiraz etti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi ise İBB tarafından yapılan itirazı reddetti. İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Birinci İdare Dava Dairesi'nin kararında, Devlet Memurları Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğinin "Engellilik durumu devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yeri değiştirilmez."